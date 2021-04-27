 رئيس لايبزج يعلن ثلاثة مدربين مرشحين لخلافة ناجلسمان - بوابة الشروق
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رئيس لايبزج يعلن ثلاثة مدربين مرشحين لخلافة ناجلسمان

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 3:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 3:22 م

أعلن الرئيس التنفيذي لنادي لايبزج الألماني لكرة القدم، أوليفر مينتسلاف، اليوم الثلاثاء أن ناديه يتابع ثلاثة مدربين مرشحين لخلافة المدير الفني الحالي، يوليان ناجلسمان.

وقال مينستلاف في مؤتمر صحفي رقمي:" سنسد الفجوة، ولدينا قائمة قصيرة تضم ثلاثة أسماء، ونعكف حاليا على دراسة هذه القائمة".

وأضاف مينتسلاف أن النادي سيجد حلا أيضا لخلافة المدير الرياضي الحالي، ماركوس كروشه، مشيرا إلى أن المدير الفني والمدير الرياضي الجديدان " سيكونان هنا في الوقت المناسب بحيث لا ندخل الموسم الجديد ونحن غير مستعدين لا في النطاق التدريبي ولا في النطاق الرياضي".

كان نادي لايبزج ونادي بايرن ميونخ أعلنا في وقت سابق من قبل ظهر اليوم رسميا انتقال ناجلسمان إلى ميونخ حيث سيحصل على عقد لمدة خمسة أعوام مع النادي البافاري.


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