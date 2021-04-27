ضبط مسئولين اثنين بوحدة محلية بالقليوبية لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفي

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط مسئولين اثنين بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفي .

وكانت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد أكدت قيام ( بعض مسئولى إحدى الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية) باستغلال موقعهم الوظيفى مع بعض المواطنين بنطاق عملهم وتمكينهم من الحصول على تراخيص بناء بالمخالفة للقانون ، وتربيحهم من أعمال البناء المخالف دون وجه حق.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ عن قيام رئيس القسم الفنى – ومسئول القسم الفني" بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية، باستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع (أحد الأشخاص) وتمكينه من الحصول على رخصة بناء لعقار مكون من ثلاث أدوار، حيث قاما بالتلاعب ببيان صلاحية الموقع للبناء وأثبتا أن الأرض داخل الحيز العمرانى " خلافاً للحقيقة" ، ودعما ملف الترخيص بخطاب منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية يفيد الموافقة على الترخيص بالبناء على الأرض الزراعية ، ومكناه من الحصول على رخصة البناء المشار إليها ، وبالاستعلام من الجهات المختصة ورد تقريرها مؤكداً صحة التحريات وأفادت بعدم صحة تلك الموافقة وأن صاحب الأرض تقدم للحصول على موافقة بالبناء على أرض زراعية إلا أنه لم يتم الموافقة على طلبه وأن تلك الموافقة مزورة .

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما، أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الفساد الوظيفى واستغلال النفوذ .