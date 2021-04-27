رئيس الوزراء الأوكراني: بلادنا وضعت استراتيجية للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، إن بلاده وضعت استراتيجية للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، والتي تركز على تطوير الطاقة النووية في أوكرانيا.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني.



وأضاف "طورت أوكرانيا استراتيجية للانتقال إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وفي الوقت نفسه تركز الاستراتيجية على تطوير الطاقة النووية في أوكرانيا"، مؤكدا أن الطاقة النووية هي أساس نظام الطاقة الأوكراني.



وأوضح أن "قطاع الطاقة النووية لدينا يعمل وفقا للمعايير الوطنية والدولية ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ لضمان السلامة النووية والإشعاعية، وفي الوقت نفسه تُظهر أوكرانيا موثوقية وشفافية النظام الحالي للسيطرة على المواد النووية"، مؤكدا أن الجانبين ناقشا التغلب على عواقب كارثة محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، شاكرا الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المساعدة في التغلب على عواقب كارثة تشيرنوبيل وتحويل المرفق إلى نظام صديق للبيئة.