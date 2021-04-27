قال ‏السفير الأميركي في بغداد، ماثيو تولر، إن تواجدهم في العراق بناءً على طلب من الحكومة العراقية، معقبًا: «الهجمات ضد سفارتنا وقواعدنا استهداف لهيبة الدولة».

وأضاف تولر، في تصريحات لفضائية «العربية»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجهات التي تهاجم مصالح أمريكا في العراق تتبع لإيران، قائلًا: «الأسلحة المستخدمة في مهاجمة مصالحنا صناعة إيرانية».

‏وذكر أن أجندات الميليشيات في العراق تأتي من حرس إيران الثوري، مضيفًا: «نقف ضد أنشطة إيران الخبيثة حتى تغير سلوكها، إذ يقوض نشاط الميلشيات من سلطة الدولة العراقية». ‎

وأكد ‏السفير الأميركي في بغداد لن يتم إغلاق السفارة الأميركية في العراق، موضحًا أنه لا توجد نية لزيادة عدد القوات الأميركية في العراق.

‏ولفت إلى رفض السفارة الأمريكية لأي تدخل خارجي في الشأن العراقي، بينما ترحب بالانفتاح العراقي مع جواره العربي، متابعًا: «ندين الأعمال الميليشياوية ضد إقليم كردستان».