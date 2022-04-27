الجيش اللبناني يعلن تفاصيل تحرير محاسب مسلسل بطلوع الروح

أعلنت قيادة الجيش اللبناني تحرير المواطن المصري صادق رولي صادق جبرائيل، الذي تم اختطافه في 16 أبريل الجاري في منطقة الطيبة ببعلبك أثناء تصوير أحد المسلسلات التلفزيونية.

وأوضحت قيادة الجيش اللبناني، أن تحرير المواطن المصري جاء بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة، حيث تمكنت دورية من مديرية المخابرات خلال عملية خاصة في منطقة إيعات – بعلبك من تحرير المخطوف.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش قيام دورية من مديرية المخابرات بتحرير المواطن اللبناني أكرم جمعة بين بلدتي دار الواسعة وبوداي، والذي تم خطفه أمس من أمام منزله في منطقة "لالا" بالبقاع الغربي، وأكدت قيادة الجيش أن الجهود مستمرة للقبض على الخاطفين وإحالتهم على القضاء المختص.