 ردا على القصف الإسرائيلي للعاصمة دمشق.. سوريا: نحتفظ لنفسنا بحق الرد - بوابة الشروق
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ردا على القصف الإسرائيلي للعاصمة دمشق.. سوريا: نحتفظ لنفسنا بحق الرد

وكالات
نشر في: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 3:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 3:55 م

أدانت سوريا، "العدوان الذي نفذته إسرائيل فجر اليوم الأربعاء، على بعض النقاط المحيطة بالعاصمة دمشق".

وفي رسالتين متطابقتين وجهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، قالت وزارة الخارجية السورية، إن "العدوان يتزامن مع الاعتداءات التي ترتكبها بشكل مستمر قوات الاحتلال الأمريكي والتركي على المواطنين السوريين والأراضي السورية، دعما للمجموعات الإرهـابية ولإطالة أمد الحرب في سوريا".

وأضافت: "تدين الجمهورية العربية السورية هذا العدوان والاعتداءات الأخرى التركية والأمريكية، وتحتفظ لنفسها بحق الرد بالوسائل المناسبة التي يقرها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأشارت إلى العواقب الخطيرة الناجمة عن استمرار إسرائيل في خرق اتفاق "فصل القوات وفك الاشتباك"، والذي ينص في فقرته الأولى على وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو.

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