ضبط 40 شيكارة دقيق مجهول المصدر في حملات على مصانع الكعك بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية، حملات مشتركة على مصانع الكعك والبسكويت والأسواق، أمس الثلاثاء، «قبل استقبال عيد الفطر المبارك».

وأسفرت الحملات المشتركة، عن ضبط أحد مصانع الكعك والبسكويت والمخبوزات، وذلك لحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة عن الحيازة، حيث تم التحفظ علي 40 شيكارة دقيق مستورد استخراج 72٪ زنة الشيكارة، 50 كيلوجرام، بواقع 2 طن دقيق، و20 شيكارة مسحوق لبني زنة 25 كجم للشيكارة الواحدة، و20 كرتونة جوز هند مستورد زنه 25 كيلو للكرتونة، و20 كرتونة زبدة كاكاو زنة 25 كجم للكرتونة الواحدة.

كما تم ضبط 20 كيس كنافة زنة 5 كيلوجرام للكيس غير مدون عليه تاريخ الإنتاج، وتحرير محضر حيازة وعرض سجائر أجنبية الصنع بنحو 156 علبة مختلفة الأنواع بدون فواتير وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية.