الدفاع الروسية: تدمير شحنة ضخمة من الأسلحة الغربية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها دمرت بصواريخ "كاليبر" مستودعات تحتوي على شحنة ضخمة من الأسلحة والذخيرة الأجنبية على أرض معمل الألومنيوم في "زابوروجيه" بجنوب أوكرانيا.

وذكرت الوزارة الروسية في بيان اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية صادرت أيضا في منطقة "لوجانسك" نحو ألف قطعة سلاح أوكرانية في مستودع ميداني أثناء انسحاب القوات الأوكرانية، مشيرة إلى العثور على حوالي 1000 قطعة سلاح مختلفة وكميات كبيرة من الذخيرة في هذا المستودع.

وأضاف البيان أن "المستودع يحتوي بشكل أساسي على أسلحة سوفيتية، وكذلك أسلحة أجنبية من طراز "جافلين" و"NLAW" المضادة للدبابات، وصواريخ موجهة ألمانية الصنع مضادة للدبابات، وأسلحة صغيرة أجنبية مختلفة وأنظمة صواريخ محمولة مضادة للطائرات من دول حلف الناتو".