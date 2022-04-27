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مصطفى ميسي يقود هجوم سيراميكا أمام بيراميدز

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 9:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 9:14 م

أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لسيراميكا كيلوباترا، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز في الجولة الـ16 للدوري الممتاز.

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: مصعب البطاط – عبد الله محمود – خالد صبحي – محمود البدري – أحمد محسن

الوسط: محمود نبيل – وينفول كوابينا – محمد إبراهيم – محمد توني

الهجوم: مصطفى ميسي

البدلاء: محمد كوكو – وليد عبد المنعم – علاء عطا – عبد الله جمعة – كوامي بونسو – بلال السعيداني – إيفانز منساه – شريف دابو – شادي حسين

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في الدوري بـ 29 نقطة من 13 مباراة، فيما يحل كليوباترا في المركز الـ 14 بـ 14 نقطة.


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