مصطفى ميسي يقود هجوم سيراميكا أمام بيراميدز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لسيراميكا كيلوباترا، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز في الجولة الـ16 للدوري الممتاز.

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: مصعب البطاط – عبد الله محمود – خالد صبحي – محمود البدري – أحمد محسن

الوسط: محمود نبيل – وينفول كوابينا – محمد إبراهيم – محمد توني

الهجوم: مصطفى ميسي

البدلاء: محمد كوكو – وليد عبد المنعم – علاء عطا – عبد الله جمعة – كوامي بونسو – بلال السعيداني – إيفانز منساه – شريف دابو – شادي حسين

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في الدوري بـ 29 نقطة من 13 مباراة، فيما يحل كليوباترا في المركز الـ 14 بـ 14 نقطة.