مصطفى ميسي يقود هجوم سيراميكا أمام بيراميدز

أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لسيراميكا كيلوباترا، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز في الجولة الـ16 للدوري الممتاز.
حراسة المرمى: عامر عامر
الدفاع: مصعب البطاط – عبد الله محمود – خالد صبحي – محمود البدري – أحمد محسن
الوسط: محمود نبيل – وينفول كوابينا – محمد إبراهيم – محمد توني
الهجوم: مصطفى ميسي
البدلاء: محمد كوكو – وليد عبد المنعم – علاء عطا – عبد الله جمعة – كوامي بونسو – بلال السعيداني – إيفانز منساه – شريف دابو – شادي حسين
ويحتل بيراميدز المركز الثالث في الدوري بـ 29 نقطة من 13 مباراة، فيما يحل كليوباترا في المركز الـ 14 بـ 14 نقطة.