جيش الاحتلال يعتدي بالضرب المبرح على مسن فلسطيني بطولكرم

أصيب مسن فلسطيني، الأحد، إثر اعتداء عسكريين إسرائيليين عليه بالضرب المبرح في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمه بطولكرم تعاملت مع إصابة مسنّ (75 عاما) بعد اعتداء الجيش الإسرائيلي عليه بالضرب المبرح، على مدخل مخيم طولكرم، وتم نقله إلى المستشفى، دون تفاصيل عن حالته.

ومنذ نحو 3 أشهر، تتعرض مدينة طولكرم ومخيماها، طولكرم ونور شمس، لعدوان عسكري إسرائيلي متواصل، ما أسفر عن مقتل 13 فلسطينيا، بينهم طفل وسيدتان، وعن آلاف المهجرين قسرا وتدمير مئات المنازل واعتقال العشرات، وفق وكالة الأناضول.

ويشهد المخيمان انتشارا مكثفا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط إطلاق أعيرة نارية وقنابل صوت، وسماع دوي انفجارات من حين لآخر، تزامنا مع حصار مشدد عليهما وإغلاق مداخلهما بسواتر ترابية.

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لاستشهاد أكثر من 958 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 16 ألفا و400، وفق معطيات فلسطينية.