علي الدين هلال: الولايات المتحدة لم يكن لديها أي فضل في إنشاء قناة السويس

علق الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طالب بعبور السفن الأمريكية مجانا عبر قناتي السويس وبنما.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «بالورقة القلم» الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر شاشة «Ten»، مساء الأحد، إن ترامب يستخدم لغة إثارية تتضمن مواجهة، موضحًا أن العبرة تكمن في كيفية فهم هذه اللغة والتعامل معها.

وأضاف أنه يجب عدم الانزلاق إلى معارك جانبية، موضحًا أن ما صرح به ترامب لا أساس له من الصحة سواء من القانون أو التاريخ أو الجغرافيا.

وأشار إلى أن قناة السويس تم افتتاحها في ديسمبر 1869، وكانت فكرتها لمهندس معماري فرنسي وكان قنصل فرنسا العام في مصر وعاش فيها لمدة 20 سنة.

ونوه بأن الخديوي إسماعيل لم يكن بمقدوره الحصول على هذا الامتياز، وكان لزامًا الحصول على تصديق من الباب العالي، مشيرًا إلى أن الدولتين اللتين كانتا الأكثر تأثيرًا بمصر في ذلك الوقت هما بريطانيا وفرنسا بحكم النفوذ والهيمنة والنهب الاستعماري.

وأكّد أنه لم يكن للولايات المتحدة أي فضل في تأسيس قناة السويس بما في ذلك أعمال الحفر التي أجراها المصريون، كما أنه لم يكن هناك أي ظهور دبلوماسي للولايات المتحدة في هذا الحدث.

وأفاد بأن الولايات المتحدة كانت بعيدة عن العالم في ذلك الوقت، وكانت تعاني من حرب أهلية وذلك خلال الفترة من 1861 إلى 1865.

وأثار ترامب الجدل من خلال تصريحاته عن قناتي السويس وبنما، حيث قال إنه يجب السماح للسفن الأمريكية، العسكرية والتجارية، بالمرور بحرية عبر قناتي بنما والسويس من دون رسوم.

وبالنسبة لقناة بنما، جرت العادة أن يصرح ترامب حول وجوب السماح للسفن الأمريكية بالمرور عبر قناة بنما دون أي رسوم.

وأضاف الرئيس الأمريكي زاعما أن هاتين القناتين ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة.