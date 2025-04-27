وزير الخارجية يؤكد لنظيره الباكستاني علي على أهمية خفض التصعيد وضبط النفس

أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بد عبدالعاطي، على أهمية خفض التصعيد وضبط النفس في محادثة هاتفية مع نظيره الباكستاني محمد اسحاق دار" نائب السبت.

وأشاد وزير الخارجية بالعلاقات الثنائية الممتدة التى تجمع مصر وباكستان، معرباً عن الحرص علي مواصلة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين والدفع بالعلاقات الثنائية إلي آفاق أرحب فى المجالات المختلفة، والتطلع لفتح آفاق جديدة لتطوير الشراكة الثنائية بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.

وقد دار نقاش بين وزيرى الخارجية حول التطورات فى منطقة جنوب آسيا على خلفية الهجوم الارهابى فى كشمير، حيث أكد الوزير عبد العاطى على أهمية التهدئة وخفض التصعيد وممارسة ضبط النفس فى هذه المرحلة الدقيقة، وتجنيب المنطقة مزيد من التوتر بما يدعم الأمن والاستقرار فى منطقة جنوب آسيا.

من جانبه، أشاد وزير خارجية باكستان بالعلاقات التى تجمع مصر وباكستان، مؤكداً الحرص من جانبهم على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى شتى المجالات، كما استعرض من جانبه موقف بلاده ازاء التطورات فى منطقة جنوب آسيا.