قتلى وجرحى في كندا عقب اصطدام سيارة بحشد من الناس

دهس رجل بسيارته حشدا من الناس في أحد مهرجانات الشوارع في مدينة فانكوفر الكندية مساء أمس السبت (التوقيت المحلي)، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص.

وأعلنت شرطة فانكوفر على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن عدة أشخاص آخرين أصيبوا أيضا في الحادث، مضيفة أن السائق قيد الاحتجاز.

ولم ترد بعد أي معلومات إضافية حول الحادث أو خلفيته المحتملة.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن المهرجان معروف باسم "لابو لابو فيستفال"، وهو مهرجان فلبيني كبير ويقام سنويا. ووفقا للتقارير، قال عمدة فانكوفر كين سيم إنه شعر بالصدمة والحزن بسبب الحادث المروع، وأضاف: "مشاعرنا مع جميع المتضررين ومع الجالية الفلبينية في فانكوفر خلال هذا الوقت الصعب للغاية".

وذكرت محطة إذاعية استنادا إلى شهود عيان أن صراخا سُمعَ فجأة عندما اخترقت سيارة دفع رباعي الحشد وصدمت أكثر من عشرة أشخاص. وتردد أن السائق حاول الهرب سيرا على الأقدام، إلا أنه تم إيقافه من قبل عدة أشخاص في مكان الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات البرلمانية ستُعقد في كندا غدا الاثنين.