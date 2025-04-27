القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا شرق حي التفاح بمدينة غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، استهداف دبابة ميركافا شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الأحد، إن عناصرها استهدفوا الدبابة الإسرائيلية بقذيفة «الياسين 105».

وفي وقت سابق، أفادت مصادر عبرية، بتعرض قوة من الجيش الإسرائيلي لاستهداف بقذيفة آر بي جي في حي التفاح بمدينة غزة.

ويوم الجمعة قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، إن مقاتلي القسام يخوضون معارك بطولية، وينفذون كمائن محكمة، و«يتربصون بقوات العدو لإيقاعها في مقتلة محققة، بالمكان والتوقيت والطريقة التي يختارونها».

وأضاف أبو عبيدة، في تدوينات على تطبيق «تلجرام»، أن «بطولات المجاهدين في الميدان، من بيت حانون إلى رفح، مفخرة ومعجزة عسكرية، وحجة على كل شباب الأمة وقواها».

ويعترف الاحتلال بمقتل 850 عسكريًا بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023، بينهم 410 جنديًا سقطوا في العدوان البري على قطاع غزة.

كما يعترف الاحتلال بإصابة 5,806 عسكري إسرائيلي، 864 منهم أصيبوا بجروح خطيرة منذ السابع من أكتوبر 2023، بينما تشير وسائل إعلام عبرية إلى أن خسائر الاحتلال أكبر.

وإلى جانب العسكريين في جيش الاحتلال، تشير إحصائيات وزارة الحرب الإسرائيلية، إلى مقتل و69 شرطيا و39 ضابط أمن محلي و10 عناصر من جهاز الأمن العام «الشاباك».