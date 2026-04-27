الإثنين 27 أبريل 2026 2:43 م القاهرة
محافظ كركوك: إصابات خطيرة بحادث اصطدام شاحنة بـ37 سيارة ستعالج في تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
كركوك - الأناضول
نشر في: الإثنين 27 أبريل 2026 - 2:33 م | آخر تحديث: الإثنين 27 أبريل 2026 - 2:33 م

• الحادث وقع نتيجة اصطدام شاحنة بـ37 سيارة وسط كركوك، وأسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 23


أعلن محافظ كركوك، محمد سمعان آغا، أن المصابين بجروح خطيرة في حادث سير تضررت فيه 38 سيارة في المحافظة سيتم علاجهم في تركيا.

وأوضح آغا في تصريح للصحفيين، الأحد، أن شاحنة كانت تسير في حي آزادي وسط كركوك تعرضت لعطل في المكابح، ما أدى إلى اصطدامها بـ37 سيارة.

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 23 آخرين، بينهم 3 حالات خطيرة، مضيفا أن المصابين بجروح خطيرة سيتم نقلهم إلى تركيا لتلقي العلاج.

كما أعلن المحافظ آغا الحداد لمدة يوم واحد في كركوك بسبب الحادث.

ولفت إلى أنه، في إطار منع تكرار مثل هذه الحوادث، تم حظر دخول المركبات الكبيرة إلى مركز المدينة بين الساعة 08:00 و24:00 بالتوقيت المحلي.

