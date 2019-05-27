وزيرة البيئة الألمانية تطالب تحالف ميركل برد على مشروع قانون حماية المناخ

طالبت وزيرة البيئة الألمانية سفنيا شولتسه، تحالف المستشارة آنجيلا ميركل المسيحي، برد على مشروع قانون حماية المناخ المثير للجدل.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، قالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي -اليوم الاثنين-: "منذ فبراير الماضي وأنا أنتظر ردا من التحالف على مشروعنا الخاص بقانون حماية المناخ، وللأسف كل ما قاله طرفا التحالف المسيحي حتى الآن هو فقط ما لا يريدونه، وقد حان الوقت الآن لاتخاذ الخطوة التالية".

وأضافت شولتسه، أنها بوصفها وزيرة مختصة بحماية المناخ، لم يعد يمكنها مراعاة الحساسيات داخل التحالف المسيحي لفترة أطول من ذلك.

تأتي هذه التطورات بعد الهزيمة المريرة التي مني بها الحزب الاشتراكي في انتخابات برلمان أوروبا التي جرت أمس الأحد، حيث أفادت التوقعات بحصول تحالف ميركل على المركز الأول في هذه الانتخابات، وتلاه حزب الخضر وليس الحزب الاشتراكي، الشريك في الائتلاف الحاكم، وذلك لأول مرة في انتخابات تجرى على المستوى الاتحادي في ألمانيا.

وبدأت وزارة البيئة اليوم تصويتا على قانون حماية المناخ، وهو القانون المدرج في ديوان المستشارية تحت مصنف "التنسيق المبكر" للمراجعة مع ديوان المستشارية وكتلة التحالف المسيحي.

وفي إشارة إلى انتخابات برلمان أوروبا، قالت شولتسه إن المواطنين أوضحوا أنهم قلقون حيال التغير المناخي "وهم يريدون أن تتحرك الحكومة في النهاية وتقرر تدابير فعالة ضد التغير المناخي، وقد عززت انتخابات أوروبا قناعتي بأن هذه القضية لا ينبغي تأجيلها على المدى الطويل".

وتابعت الوزيرة أن التأجيل ليس خيارا "ولا أستطيع بأية حال أن أتحمل مسؤولية إضاعة المزيد من الوقت في هذا الأمر".

وسيجتمع المجلس الوزاري المختص بالمناخ للمرة الثانية بعد غد الأربعاء.

كانت شولتسه قد بعثت مشروع قانون حماية المناخ إلى ديوان المستشارية في فبراير الماضي.