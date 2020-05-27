كندا تشارك في رئاسة لجنة دولية لحماية الدول النامية في جائحة كورونا

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أعلنت الحكومة الكندية، أمس الثلاثاء مشاركة كندا مع جاميكا والأمم المتحدة في رئاسة لجنة دولية لمناقشة سبل حماية الدول النامية من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مضيفة أن الهدف الأساسي لهذه اللجنة هو ضمان تحرك الدول والمؤسسات الدولية معا "للتركيز على حلول لمواجهة حالة الطوارئ " التي سببتها جائحة كوفيد-19.

من ناحيته قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن محافظ بنك إنجلترا المركزي السابق مارك كارني سيشارك في أعمال هذه اللجنة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ترودو القول "سنجمع القادة من كل مناطق العالم إلى جانب رؤساء المؤسسات الدولية للعمل على وضع استراتيجيات مشتركة لحماية الاقتصاد العالمي ودعم مواطنينا ومساعدة الفئات الأضعف".

يشارك في رئاسة اللجنة أندرو هولنس رئيس وزراء جاميكا وأنطونيو جوتيرش أمين عام الأمم المتحدة.

وستناقش اللجنة موضوعات مثل توفير السيولة النقدية للاقتصاد العالمي وضمان الاستقرار المالي.

وتمت دعوة رؤساء الدول والحكومات للمشاركة في الاجتماع الذي سيعقد عبر الفيديو كونفرانس يوم الخميس المقبل. وسيتم بث جزء من الاجتماع عبر الإنترنت.