ضبط شخصين لقيامهما بإلقاء مخلفات بناء أمام إحدى الكليات بالقاهرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام "عربة كارو" بإلقاء مخلفات بناء أمام إحدى الكليات بالقاهرة، ونجحت في ضبط مرتكبي الواقعة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهودها لكشف ملابسات ما تم تداوله لمقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام "عربة كارو" بإلقاء مخلفات بناء أمام إحدى الكليات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.



وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط مرتكب الواقعة والعربة المشار إليها وبصحبته شخص آخر يستقل مركبة " تروسيكل" ، وذلك عقب قيامهما بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.