العراق: تسجيل 26 وفاة و 4718 إصابة جديدة بكورونا

ذكر بيان لوزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الأربعاء عن تسجيل 26 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية في جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 16 ألفا و267 حالة وفاة.

وأوضح بيان الوزارة أنه تم تسجيل 4718 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و181 ألفا و 698 إصابة جديدة.

وذكر البيان أنه تم تسجيل 3249 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى مليون و94 ألفا و140حالة.

وأشار البيان إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 44 ألفا و 252 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 10ملايين و 250 ألفا و 984.

وأوضح بيان وزارة الصحة والبيئة أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 561 ألفا 966 شخصا.