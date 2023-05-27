المغرب والسودان تفوزان بجوائز مسابقة نظرة ما

أعلن مهرجان كان السينمائي عن جوائز مسابقة "نظرة ما" حيث فاز بجائزة المسابقة الكبرى فيلم "كيف تمارس الجنس" من إخراج مولي مانينج ووكر، وهو الفيلم الأول مخرجه.

وفاز بجائزة الصوت الجديد (أومن) من إخراج بالوجي - الكونغو، وهو أيضا الفيلم الأول مخرجه، وحصد جائزة الفرقة فيلم (زهرة بوريتي)، من إخراج جواو سالافيزا ورينيه نادر مسورة.

فيما فاز بجائزة الحرية الفيلم السوداني "وداعا جوليا" إخراج محمد كردفاني، وبجائزة الإخراج المغربية أسماء المودر عن فيلم (أم كل الأكاذيب).

وفاز بجائزة لجنة التحكيم فيلم "عصابات" لكمال لزرق - المغرب.

ركزت مسابقة نظرة ما لعام 2023 على الأفلام الفنية والجريئة، وقد اشتملت على 20 فيلمًا روائيًا - 8 منها أول أفلام تتنافس أيضًا على كاميرا دور.

هذا العام، ضمت لجنة التحكيم المخرجة وكاتبة السيناريو الفرنسية أليس وينوكور، والممثلة الألمانية باولا بير، والمخرج والمنتج الفرنسي الكمبودي ديفي تشو، والممثلة البلجيكية إيميلي ديكين.