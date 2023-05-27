 خلال اتصال هاتفي مع بوتين.. الرئيس البرازيلي يرفض دعوة لزيارة موسكو - بوابة الشروق
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خلال اتصال هاتفي مع بوتين.. الرئيس البرازيلي يرفض دعوة لزيارة موسكو

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
د ب أ
نشر في: السبت 27 مايو 2023 - 1:58 ص | آخر تحديث: السبت 27 مايو 2023 - 1:58 ص

قال الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا، إنه رفض دعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة موسكو وذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين.

وكتب لولا على موقع تويتر يوم الجمعة: «شكرته على دعوته للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرج وقلت إنني لا أستطيع السفر إلى روسيا في الوقت الحالي».

وأكد السياسي اليساري لولا مجددا، أن البرازيل، مثل الهند وإندونيسيا والصين مستعدة "للتحدث إلى طرفي الصراع لتحقيق السلام.

ووفقا للكرملين، تم الاتصال بمبادرة من الرئيس لولا. وقال في بيان بعد الاتصال بين الرئيسين إن بوتين قدم تقييمه الأساسي لتطورات الوضع في أوكرانيا. وأضاف بوتين أن روسيا منفتحه على الحوار على المستوى السياسي.

وفي الأشهر الأخيرة، أكد لولا أهمية الوساطة الدولية في الحرب الأوكرانية بمشاركة البرازيل والصين.

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