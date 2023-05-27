مصرع فتاة وإصابة 8 آخرين إثر انهيار منزل بقرية المغربي في أسيوط

توفيت فتاة في العقد الثاني من العمر، وأصيب 8 أشخاص بقرية المغربي دائرة مركز صدفا بمحافظة أسيوط بإصابات خطيرة؛ إثر انهيار منزل بالقرية.



تلقى اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء توليق جاد، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد إخطار من عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزل بقرية نزلة المغربي التابعة لمركز صدفا؛ ما نتج عنه وفاة "رانيا.س.ا"، 20 سنة، وإصابة 8 آخرين.



وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدني والإنقاذ البري، برئاسة العقيد عمرو عزب، وكيل إدارة الدفاع المدني بأسيوط، والمقدم محمد الجنزوري، وعدد من سيارات الإسعاف، ومجلس مدينه صدفا، وتبين انهيار منزل المدعو "علي.ع.م"؛ بسبب تصدعات بالمنزل، ونتج عن ذلك إصابة "عبدالله.ا.ع"، 18 سنة، و"فاطمة.م.ع"، 12 سنة، و"سحر.ع.ت"، 36 سنة، و"محمود.ع.ا"، و"عبدالرحيم.م.ع"، 6 سنوات، و"أحلام.ع.ع"، 55 سنة، و"روان.م.ع.ع"، 7 سنوات، و"حسن.م.ع"، 15 سنة.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة والإدارة الهندسية للتحقيق.