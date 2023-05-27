قال الحرس الثوري الإيراني، إنه لا داعي لتواجد أمريكا وغيرها في المنطقة، مؤكدا أن الأمن في الخليج تؤمّنه إيران ودول المنطقة.

وصرح قائد القوات البحرية للحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري، بأن إيران توفر الأمن في الخليج بكل حزم، مشددا على ضرورة أن يعلم الجميع أن الخليج لا يحتاج إلى الأجانب من أجل أمنه، متابعا: «نقف بصلابة في وجه العدو»، حسب وكالة فارس الإيرانية.

وتابع: «التراجع أمام العدو سيؤدي حتما إلى سيطرته علينا، فلا سبيل أمامنا سوى الثبات والمقاومة، وهذا هو طريق الانتصار»، متابعا: «لن نتراجع أبدا أمام العدو، وعندما احتجزوا سفينتنا في جبل الطارق، وقفنا بصلابة، وتراجع الأعداء مرغمين».

يُذكر أنه يوم السبت الماضي، أعلنت قوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، السبت الماضي، عن مغادرة المدمرة الأمريكية «يو إس إس بول ‏هاميلتون» مضيق هرمز، وذلك بعد أن رصدتها مسيراتها وسفن دورية تابعة لها.‏

وقال قائد القوات البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، أن غواصة «فاتح» التابعة للبحرية الإيرانية أجبرت الغواصة النووية الأمريكية «يو إس إس بول هاميلتون»، أخيرا على الصعود إلى سطح المياه، ووضعها على مرأى من القوات الإيرانية.

وأضاف إيراني: «لاحظنا الغواصة الأمريكية منذ دخولها البحر الأحمر، ووجدنا أنها كانت ضمن الأسطول الخامس، وعلمنا أنها قادمة إلى الخليج».