أعلن حزب الله اللبناني، الاثنين، استهدافه مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستوطنة مرجليوت بالجليل الأعلى شمال إسرائيل، ‏بالأسلحة المناسبة، قائلا إنه حقق فيه "إصابات مؤكدة".

وأوضح الحزب في بيان أن عمليته جاءت ردا على "‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وبدورها، أشارت القناة "12" الإسرائيلية إلى الاستهداف وأفادت صباح الاثنين، بأن "صاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان أصاب مبنى في مرجليوت، قرب الحدود".

وفي وقت سابق اليوم، قال حزب الله في بيان آخر، إن مقاتليه "استهدفوا ‏قبل منتصف ليل أمس (الأحد) قوات إسرائيلية في موقع المالكية، بقذائف المدفعية أثناء دخول آليات إليه، وأصابوه إصابة مباشرة".

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن إسرائيل أطلقت ليل الأحد، القنابل الضوئية بكثافة فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

وأضافت أن إسرائيل أطلقت بعد منتصف الليل، عددا من الصواريخ الاعتراضية فوق قرى الناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة في القطاع الغربي بجنوب لبنان.

إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سقوط طائرة بدون طيار "درون" من نوع "سكاي رايدر" في الأراضي اللبنانية.

وقال جيش الاحتلال في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "سقطت صباح اليوم طائرة من نوع "سكاي رايدر" موجهة عن بعد في الأراضي اللبنانية، ونجري تحقيقا في الحادث ولا يوجد خوف من تسرب معلومات".

وعادة ما يستخدم جيش الاحتلال هذا النوع من الطائرات لجمع معلومات.



