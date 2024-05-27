موسكو تتحرك لحذف حركة طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية

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أعلنت وزارتا الخارجية والعدل الروسيتان دعمهما لحذف حركة طالبان من القائمة الرسمية للمنظمات الإرهابية وقدمتا اقتراحهما المشترك إلى الرئيس فلاديمير بوتين، حسبما أفادت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية اليوم الاثنين.

وقال الدبلوماسي البارز زامير كابولوف للوكالة إن موسكو "أقرب بكثير" إلى الاعتراف بطالبان كحكومة شرعية في أفغانستان مما كانت عليه عندما استعادت الحركة الإسلامية السلطة في عام 2021.

يشار إلى أنه حتى الآن لم تعترف أي دولة أخرى رسميا بحكومة طالبان في أفغانستان.

وفي الوقت الذي تطالب فيه الدول الغربية باحترام حقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة، مقابل الاعتراف بها، دعمت الدول المجاورة نهجا أكثر براجماتية.

وتولى سفراء طالبان مناصبهم في كل من الصين وروسيا وباكستان وإيران.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، أصبحت موسكو لاعبا رئيسيا في الحوار مع كابول.

ودعت موسكو أيضا إلى رفع تجميد الأصول المالية الأفغانية التي تحتفظ بها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

وتمت دعوة ممثلي طالبان إلى مؤتمر في موسكو حضره وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في عام 2019 ، رغم أنهم كانوا لا يزالون مدرجين على قائمة المنظمات الإرهابية.

وكان لافروف وبوتين قد أشارا في الماضي إلى أنه يمكن رفع اسم طالبان من القائمة.