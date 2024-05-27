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اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة لحفظ مال الوقف وتنميته

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
أحمد عويس
نشر في: الإثنين 27 مايو 2024 - 10:11 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 مايو 2024 - 10:11 ص

يواصل أعضاء مجلس الشيوخ، عقد الجلسات العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "حفظ مال الوقف وتنميته"، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقال النائب يوسف عامر في المذكرة الإيضاحية للطلب، إن الوقف صدقة جارية، والأصل فيه حبس الموقوف على الموقوف عليه، ومعنى الحبس المنع، فالواقف لا يملك العين التي أراد أن يوقفها لأحد من الناس أي يمنع ذلك، ويجعل ما تدره من دخل على الموقوف عليه الفقراء أو طلبة العلم أو بعض الحيوانات والطيور أو أي وجه من وجوه الخير.

وأضاف: الوقف قربة مندوبة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة؛ إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» [مسلم]، والصدقة الجارية هي الوقف، فالوقف ثوابه باقي بعد وفاة صاحبه، وهذا حض على الوقف لأنه نفع باقي للناس.

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