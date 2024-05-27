القومي للمرأة يهنئ جيهان زكي لتعيينها رئيسا تنفيذيا للمتحف المصري الكبير

هنأ المجلس القومي للمرأة،جيهان زكي عضوة مجلس النواب؛ لصدور القرار الجمهوري بتعيينها في منصب رئيس تنفيذي للمتحف المصري الكبير.

وأعربت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار المستحق، مؤكدة أنه يؤكد إيمان الإرادة السياسية بكفاءة وخبرة المرأة المصرية.

وأضافت أنه منصب مستحق لمسيرة الدكتورة جيهان زكي الحافلة بالجهود والإنجازات في مجال علوم المصريات والتراث المصري، مؤكدة أن هذا المنصب الهام يعد إنجازا جديدا يضاف لمكتسبات المرأة المصرية، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتورة جيهان زكي اختيرت ممثلًا عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لمنظمة اليونسكو بباريس؛ لمتابعة الملف المصري الخاص بالتراث الثقافي 200، وأسند إليها منصب مدير صندوق إنقاذ آثار النوبة2010.

وأسست الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة، بالشراكة مع منظمة اليونسكو، كما عينت مستشارًا للشؤون الخارجية والمنظمات الدولية في وزارة الأثار عام 2011، والرئيسة السابقة للأكاديمية المصرية للفنون بروما أبريل 2012، وأستاذ علوم المصريات بالمركز القومي للبحوث العلمية بجامعة السوربون الفرنسية، وأول أمرأه يقع عليها الاختيار لرئاسة الأكاديمية بعد 13 رئيسًا للأكاديمية على مدار قرابة 100 عام.