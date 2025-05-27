استطلاع: الألمان يُبدون ثقة أكبر بالحكومة الجديدة مقارنةً بعام 2021

كشف استطلاع للرأي أن الألمان يُبدون ثقة أكبر بالحكومة الجديدة بقيادة المحافظين مقارنةً بفترة تولي الحكومة السابقة بقيادة الاشتراكيين السلطة عام 2021.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "أوباشوفسكي" للدراسات المستقبلية، أن 56% من المشاركين أعربوا عن آمال كبيرة في الحكومة الجديدة المُشكّلة من الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشار فريدريش ميرتس، والحزب المسيحي الاجتماعي - الشقيق الأصغر لحزب ميرتس في ولاية بافاريا - والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وقبل نحو أربع سنوات، أعرب 52% من الألمان في استطلاع مماثل عن تفاؤلهم إزاء الحكومة الجديدة، التي كانت تضم في ذلك الحين الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وفي شرق ألمانيا أعرب 50% فقط عن تفاؤلهم الكبير بالحكومة الجديدة، بزيادة قدرها 11% مقارنة بعام 2021.

وكان التأييد أقوى بين كبار السن، حيث أعرب 60% ممن هم فوق50 عاما عن تفاؤلهم بالائتلاف الجديد، مقابل 53% عام 2021.

في المقابل، تراجع التفاؤل بين الشباب. فبينما أيد 57% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و29 عاما الائتلاف اليساري الوسطي السابق بقيادة أولاف شولتس، قال 50% فقط الآن إنهم يدعمون الحكومة الجديدة.

أُجري الاستطلاع خلال الفترة بين 12 و18 مايو الجاري وشمل ألف فرد فوق 14 عاما.

وقال مدير المعهد، هورست أوباشوفسكي، إن الإحباط العام من الحكومة السابقة بدأ يتراجع، حيث أصبح الناس يشعرون بتفاؤل أكبر تجاه القيادة الجديدة، على الرغم من التحديات العالمية المستمرة.