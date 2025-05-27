رئيس وزراء الهند: الإرهاب الذي تمارسه باكستان استراتيجية حرب متعمدة

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، إن "الإرهاب" الذي تمارسه باكستان ليس حربا بالوكالة، ولكنه استراتيجية حرب متعمدة، وسوف ترد الهند وفقا لذلك.

ونقلت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية عن مودي قوله، اليوم الثلاثاء، في برنامج التنمية الحضرية لحكومة ولاية جوجارات، إن باكستان تشن حربا عبر الإرهاب، وذلك أثناء حديثه عن "عملية سيندور" التي شنتها الهند ضد مواقع باكستانية.

وأضاف مودي: "لا يمكننا أن نطلق على هذه الحرب، حربا بالوكالة لأن من لقوا حتفهم ليلة 6 مايو (في الضربات الهندية على معسكرات الإرهاب في باكستان) نالوا وسام الدولة الباكستانية، وتم لف توابيتهم بالأعلام الباكستانية ، وقام جيش بلادهم بتحيتهم".

وأشار مودي: "يثبت هذا أن مثل هذه الأنشطة الإرهابية ليست مجرد حرب بالوكالة، بل هي استراتيجية حرب متعمدة من جانبها. وإذا خاضوا حربا ضدنا، فسيكون الرد وفقا لذلك".

وأوضح رئيس الوزراء الهندي، أنه كلما خاضت الهند وباكستان حربا، تعرضت القوات الباكستانية للهزيمة على يد القوات المسلحة الهندية بطريقة لن تنساها إسلام أباد مطلقا.