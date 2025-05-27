الهلال الأحمر الفلسطيني: شهيد برصاص قوات الاحتلال في نابلس

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أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال في نابلس اليوم، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول سبع إصابات برصاص الاحتلال إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، بينها إصابة بحالة خطيرة.

وصباح الثلاثاء، اقتحمت قوات الاحتلال شركات ومحال صرافة بمختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، وصادرت أموالا ومجوهرات.

وداهمت قوات الاحتلال محالا للصرافة في جنين ونابلس وطوباس ورام الله والخليل، وصادرت أموالا، كما صادرت مجوهرات ومصوغات ذهبية.

وأقدمت قوات الاحتلال على اقتحام شركة الخليج للصرافة برام الله وأطلقت القنابل الغازية في المكان، كما اعتقلت الموظفين بشركة الخليج في جنين.

وفي مدينة نابلس أقدم الجنود على تحطيم محتويات محلا للصرافة، كما صادروا مجوهرات.