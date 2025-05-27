الشرطة الإندونيسية تلقي القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بتهريب عاج الفيلة وبيعه عبر تطبيقي تيك توك وفيسبوك

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ألقت الشرطة الإندونيسية، القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بتهريب عاج الفيلة وإخفائه على هيئة غليون التدخين وبيعه عبر تطبيقي تيك توك وفيسبوك.

وقال البريجدير جنرال نونونج سيف الدين من قسم الجرائم الاقتصادية الخاصة بإدارة الشرطة الوطنية، إنه تم إلقاء القبض على المشتبه بهم في عمليات منفصلة في مدن سوكابومي وجاوة الغربية وجاكرتا.

وألقي القبض على شخصين أثناء قيامهما بجلسة بيع مباشرة عبر تطبيق تيك توك، حيث كانا يقومان بالترويج لغليون تدخين مصنوع من عاج الفيلة.

وصادر المسئولون نحو 300 غليون مصنوع من العاج وثمان قطع من عاج الفيلة، بالإضافة إلى هواتف محمولة وسجلات مصرفية ومعدات من أجل البث الحي عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

ويشار إلى أن تجارة عاج الفيلة محظورة في إندونيسيا بحسب قوانين الحفاظ على الحياة البرية في البلاد، المتوافقة مع الجهود الدولية لحماية الفصائل المعرضة لخطر الانقراض.