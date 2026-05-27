المصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد حماد بمنطقة القباري غرب الإسكندرية

أدى المصلون صباح اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد حماد بمنطقة القباري غرب الإسكندرية، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالفرحة والبهجة، تزامنًا مع تكبيرات العيد التي صدحت بها الساحة منذ الساعات الأولى من الصباح.

وشهدت الساحة توافد أعداد كبيرة من الأهالي لأداء الصلاة، فيما حرصت العديد من الأسر على اصطحاب الأطفال لمشاركة فرحة العيد، في مشهد اتسم بالبهجة والروحانيات، وتبادل خلاله المواطنون التهاني عقب انتهاء الصلاة.

وكانت مديرية أوقاف الإسكندرية قد أعلنت تخصيص 641 ساحة ومسجدًا بمختلف أنحاء المحافظة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد الانتهاء من تجهيزها وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة داخل الساحات المعتمدة.

ومن جانبه، أكد الشيخ محمد سعد العش، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، في تصريحات سابقة، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بصلاة العيد بجميع الساحات والمساجد المحددة، مع تكليف الأئمة والخطباء الأساسيين والاحتياطيين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، لضمان أداء الشعائر في أجواء منظمة وآمنة تعكس روح المناسبة المباركة.