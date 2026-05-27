وزيرة الاقتصاد الألمانية تدعو إلى حوار منفتح خلال زيارتها إلى الصين

دعت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه، في مستهل زيارتها إلى بكين اليوم الأربعاء، إلى حوار منفتح قائم على الثقة مع الصين، في وقت تسعى فيه برلين وبكين إلى تعميق العلاقات الاقتصادية رغم تصاعد التوترات التجارية.

وخلال لقائها تشو هاي بينج، نائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح التي تتمتع بالنفوذ، قالت رايشه، إنه من المهم مواصلة المناقشات البناءة التي جرت مؤخرا بين المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الصيني شي جين بينج.

وسلطت رايشه، الضوء على أمن الطاقة واستقرار الإمدادات باعتبارهما من القضايا الرئيسية لكلا البلدين، مشيرة إلى المخاوف المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط والطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بتطورات الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن تلتقي رايشه خلال زيارتها وزير التجارة الصيني وانج وينتاو ونائب رئيس الوزراء هي ليفينج، الذي يتشارك مسؤولية ملفات التجارة داخل الحكومة الصينية.

ويرافق الوزيرة، وفد من رؤساء الشركات الألمانية، بينهم الرئيس التنفيذي لشركة باسف، ماركوس كاميث، ورئيس شركة تيسن كروب، ميجيل أنخيل لوبيز بوريجو.

ومن المقرر أن تزور رايشه، غدا الخميس، شركات وممثلين عن السلطات المحلية في مدينة قوانجتشو، التي تعد المركز الصناعي الرئيسي في جنوبي الصين.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تسعى فيه ألمانيا والصين إلى إحياء الحوار الاقتصادي، عقب جولة ميرتس في آسيا في وقت سابق من هذا العام.

وفي الوقت ذاته، لا تزال العلاقات متوترة بسبب اختلال الميزان التجاري، والشكاوى من المنافسة غير العادلة، والنقاش داخل الاتحاد الأوروبي بشأن اتخاذ تدابير حمائية أكثر صرامة.