وزير الدفاع الألماني يصل إلى كندا لبحث الأمن والتعاون الدفاعي

وصل وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إلى العاصمة الكندية أوتاوا اليوم الأربعاء؛ لإجراء مباحثات تتعلق بالسياسات العسكرية.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير الألماني نظيره الكندي ديفيد ماكجينتي في أوتاوا لمناقشة الأمن المشترك والتعاون في مجال التسليح والمساعدات المقدمة إلى أوكرانيا، إضافة إلى التحضيرات لقمة حلف الناتو المقررة في يوليو المقبل، كما يشارك بيستوريوس في مؤتمر الأمن (كانسيك).

وتسعى ألمانيا، إلى كسب كندا كشريك إضافي في شراكة مشتركة للغواصات مع النرويج. وتأمل شركة (تي كيه إم إس) لبناء الغواصات، ومقرها مدينة كيل الألمانية، في الحصول على طلبية من كندا.

وترتبط كندا، منذ يوليو 2024 بشراكة للأمن البحري مع ألمانيا والنرويج، وانضمت إليها لاحقا الدنمارك أيضا، ويشكل التعاون في مجال التسليح جزءا من هذه الشراكة.

وخلافا لزيارات سابقة إلى أمريكا الشمالية، لن تشمل الزيارة التوجه إلى واشنطن لإجراء مباحثات مع الحكومة الأمريكية.

وأشارت وزارة الدفاع الألمانية، إلى أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث يشارك حاليا في مؤتمر الأمن الآسيوي "حوار شانجريلا".

ومن المقرر أن يجري بيستوريوس زيارة إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق.