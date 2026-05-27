وزارة العدل الأمريكية تقاضي جامعة بتهمة وجود بيئة تعليمية معادية للسامية

رفع قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أمس الثلاثاء، قائلا إنها ​تساهلت مع وجود بيئة تعليمية معادية للطلاب اليهود والإسرائيليين.

واتهمت وزارة ‌العدل الجامعة بانتهاك "الباب السادس"، وهو قانون فيدرالي يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي في أي برنامج أو نشاط يتلقى تمويلا فيدراليا، "من خلال تجاهلها ​المتعمد لمعاداة السامية المتفشية داخل الحرم الجامعي"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأشارت الدعوى القضائية إلى ​مخيم احتجاجي أُقيم في حرم الجامعة في أبريل 2024.

ووصفت ⁠وزارة العدل الأمريكية هذه الخطوة بأنها غير قانونية، قائلة إن طلابا يهودا ​تعرضوا للاعتداء هناك.

وقال بيل إسايلي، المساعد الأول لوزير العدل الأمريكي للمنطقة الوسطى ​في كاليفورنيا إن "الجامعات ملزمة بالحفاظ على حرم جامعي آمن وشامل لجميع الطلاب... الجامعات التي تنتهك قوانين الحقوق المدنية في بلادنا بإخفاقها المتكرر في حماية الطلاب اليهود من معاداة ​السامية ستخضع للمساءلة".

ورفض رئيس الجامعة خوليو فرينك هذه الاتهامات، مؤكدا أن ​الجامعة اتخذت خطوات ملموسة لمكافحة معاداة السامية في الحرم الجامعي.

وقال فرينك في بيان: "دعوني أكون ‌صريحا؛ ⁠إن الادعاء بأن جامعة كاليفورنيا في لوس انجليس كانت سلبية في مواجهة معاداة السامية هو أمر خاطئ تماما... محاربة معاداة السامية واجب أخلاقي، وهو أمر ينبع بالنسبة لي من تاريخي الشخصي الذي يجعل من اللامبالاة ​أمرا غير وارد ​على الإطلاق".

وهذه الدعوى ⁠هي أحدث إجراء قانوني تتخذه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمكافحة ما تصفها بمعاداة السامية في الجامعات الأمريكية في ​أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023.

ونظم مئات الطلاب في ​أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا مظاهرات في أعقاب الحرب، مطالبين بوقف إطلاق النار هناك. وفي بعض ​الحالات، شرع الطلاب في احتلال مبان داخل الجامعات.