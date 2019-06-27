اجتماع طارئ في برلمان تونس وسط أنباء عن وضع صحي «حرج» للرئيس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر إلى اجتماع عاجل، اليوم الخميس، وسط أنباء عن وضع حرج للرئيس الباجي قايد السبسي.

وقال رئيس حزب حركة الشعب زهير المغزاوي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن رئيس البرلمان دعا الى اجتماع عاجل برؤساء الكتل البرلمانية.

وأوضح المغزاوي: "لدينا علم بالوضع الصحي للرئيس. وهي المعلومات المتداولة في الإعلام".

كانت الرئاسة التونسية أعلنت في وقت سابق اليوم نقل السبسي إلى المستشفى العسكري إثر تعرضه لـ"أزمة صحية حادة".

ووصف المستشار الخاص للرئيس فراس قفراش، في تدوينة له، حالة الرئيس "بالحرجة".

وينص الدستور التونسي على أن رئيس الحكومة هو من يتولى منصب الرئيس في حالة وجود ما يمنع الرئيس من أداء مهامه أو في حالة وجود شغور وقتي، على أن لا تتجاوز مدة سد الشغور الوقتي ستين يوما.

وشهدت تونس العاصمة اليوم تفجيرين وقع أحدهما قرب شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة، واستهدف الآخر مقرا أمنيا لمكافحة الارهاب (القرجاني)، وخلفا قتيلا وثمانية جرحى.