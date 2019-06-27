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وزير الداخلية الألماني يطالب باستراتيجية «صفر تسامح» مع التطرف اليميني

د ب أ
نشر فى : الخميس 27 يونيو 2019 - 3:49 م | آخر تحديث : الخميس 27 يونيو 2019 - 3:49 م

طالب وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، باعتماد استراتيجية "صفر تسامح" مع الشعارات التي تحض على الكراهية، والعداء للأجانب، ومعاداة الأجانب ، وذلك في ضوء جريمة مقتل رئيس حكومة مركز ومدينة كاسل الألمانية، فالتر لوبكه.

وقال زيهوفر، العضو في الحزب المسيحي الاجتماعي، الشريك في الائتلاف الحاكم، إن هذه الاستراتيجية "هي أفضل وقاية في مواجهة الأصولية".

جاء ذلك خلال نقاش بشأن العنف الذي يمارسه متطرفون يمينيون.

وقال وزير الداخلية الألماني: "علينا أن نرغم أنف التطرف اليميني".

ورأى زيهوفر أن "التطرف اليميني خطر بالغ على بلدنا وعلى السكان في بلدنا" وقال إن هذه الجريمة المقززة "تهز مشاعره".

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