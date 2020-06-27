 مستوطنون يحرقون أراض زراعية بنابلس والاحتلال يعتقل فلسطينيين بالقدس - بوابة الشروق
السبت 27 يونيو 2020 4:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

مستوطنون يحرقون أراض زراعية بنابلس والاحتلال يعتقل فلسطينيين بالقدس

أ ش أ:
نشر في: السبت 27 يونيو 2020 - 4:38 م | آخر تحديث: السبت 27 يونيو 2020 - 4:38 م

أحرق مستوطنون يهود متطرفون اليوم /السبت/ أراض زراعية في بلدة بورين جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس - لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن عددا من المستوطنين أضرموا النار في حقول زراعية شرق بلدة بورين، بالقرب من مستوطنة "جفعات رونيه"، ما أدى لاحتراق مساحات شاسعة من المحاصيل وأشجار الزيتون.
وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيا من مخيم شعفاط، أثناء تواجده في منطقة باب الأسباط بالقدس المحتلة، كما اعتقلت شابا آخر عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، بحجة حيازته سكينا، وأغلقت الحاجز المذكور واحتجزت مئات المواطنين والمركبات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك