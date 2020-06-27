الصحة الفلسطينية: 191 إصابة بفيروس كورونا ترفع الحصيلة إلى 2053

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظات الخليل ونابلس وجنين، ما يرفع حصيلة اليوم السبت، إلى 258 حالة إصابة.

وصرحت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن من بين الإصابات ، 179 إصابة في محافظة الخليل، و10 في محافظة نابلس، وإصابتان في محافظة جنين، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 2053، و620 حالة تعافي.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة لشابة مقدسية من رأس العامود نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات إلى 6 حالات.

وأوضحت أن 11 حالة بين المصابين بالفيروس خطرة، ومتواجدة في غرف العناية المكثفة، في محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس، بينها حالتان موصولتان إلى أجهزة التنفس الاصطناعي، مبينة أنه تم نقل إحدى الإصابات من الخليل لإجراء قسطرة قلبية.