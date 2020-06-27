«الشؤون المدنية الفلسطينية»: الضم يعني عودة إسرائيل لتحمل مسؤوليتها كقوة احتلال لأرضنا

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية الوزير حسين الشيخ، إن قرار الضم يعني عودة الاحتلال الإسرائيلي لتحمل مسؤولياته كقوة احتلال للأرض الفلسطينية، لأن وجود السلطة هو مقدمة لقيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف الشيخ في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"،اليوم السبت، أن الفلسطينيين منذ عام 1994 قبلوا بالسلام ليكون لهم دولة مستقلة وليس سلطة تؤدي الخدمات الحياتية للمواطنين، مؤكدا أن موقف القيادة وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني اتخذت قرارها بأن ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية يعني عودة الأمور إلى ما قبل وجود السلطة الوطنية، والأجيال المقبلة سيكون لها كلمة الفصل في هذا الصراع.