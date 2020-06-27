الجزائر: إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا 12 ألفا و968 مصابا و892 حالة وفاة

سجلت الجزائر، اليوم السبت، 283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ ظهور المرض في شهر فبراير الماضي.

وأعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم السبت ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 12 ألفا و968 مصابا، و892 حالة وفاة.

وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إنه تم تسجيل 283 حالة جديدة، و7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 9202 حالة.

وأضاف أن أغلب حالات الوفاة هي لكبار السن، مشيرا إلى وجود 49 مريضا في العناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.