الخارجية الفلسطينية: 160 وفاة و2418 إصابة في صفوف جالياتنا حول العالم

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، ما يرفع عدد الإصابات بين الجاليات الفلسطينية حول العالم إلى 2418 إصابة.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت - أنه لم تسجل حالات وفاة جديدة في صفوف الجاليات الفلسطينية ليستقر العدد على 160 وفاة، فيما سجلت 1354 حالة تعاف.

وأفادت سفارة دولة فلسطين في تركيا تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية من عائلة واحدة، وأن الوضع الصحي العام للعائلة جيد وتتلقى العلاج، ليرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية بتركيا إلى 27 وتعافي منها 16.

وصرح فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، بتسجيل 68 إصابة جديدة بين أبناء الجالية في ولايات اوهايو، شيكاغو، كاليفورنيا، ميتشغن، فلوريد؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 1030، وأنه لم تسجل أية حالة وفاة جديدة بين صفوف أبناء الجالية ليبقى العدد 63 حالة وفاة، وثبات حالات التعافي عند 379.