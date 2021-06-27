نائب رئيس جامعة حلوان يلتقي نائب محافظ الجيزة لتفعيل المبادرة الرئاسية حياة كريمة

زار وفد من جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لنائب محافظ الجيزة الدكتورة هند محمد أحمد عبد الحليم لبحث خطة الجامعة في تفعيل المبادرة الوطنية، ودورها الفعال فيها، في إطار إسهام قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.

تأتي هذه المبادرة في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتسهم في تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة في القرى والمناطق العشوائية في الحضر، وفي التخفيف عن كاهل المواطنين للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم سعيا لتوفير حياة كريمة، وفرص عمل، وللارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وللاستثمار في تنمية الإنسان المصرى، وتنظيم صفوف المجتمع المدنى، وإحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

تضمنت الزيارة بحث عدد من المحاور تتضمن الرصد البحثى للأوضاع الراهنة في قرى المركز، وتنفيذ منظومة تدخلات اجتماعية وصحية وتعليمية وتثقيفية وتوعوية، وبناء للقدرات، وتوظيف طاقات الطلاب من أبناء قرى مركز الصف فى الأنشطة التطوعية، وتوظيف طاقات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في تنفيذ استراتيجية الجامعة في التدخلات المقترحة.

واقترح الدكتور ممدوح مهدى ترتيب زيارة ميدانية لوفد الجامعة إلى مركز الصف للتعرف على طبيعة احتياجات المواطنين، وعمل الجامعة على تلبيتها.

ضم الوفد الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد وحل المشكلات المجتمعية، والدكتور أحمد عبد الرشيد منسق مشروع محو الأمية بالجامعة، والدكتورة رشا صالح وكيل الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نرفانا مجدى رئيس قسم الأورام بكلية الطب.

وخلال الزيارة عرض العميد مهندس على عبد الله حامد رئيس مركز ومدينة الصف عن الاحتياجات الفعلية لمواطنى المركز، كما عرض وفد الجامعة تصوره لخطة الخدمات التى يمكن أن تقدمها الجامعة للقرى، والتى بدأت بالفعل من خلال قيام 36 طالبا وطالبة بمحو أمية 203 مواطنا ومواطنة في مركز الصف طبقا لتقارير هيئة تعليم الكبار خلال دورتي يناير وأبريل.

وفي نهاية الزيارة قام الوفد بصحبة نائب المحافظ ورئيس المجلس المحلى وقياداته، ومتدربي البرنامج الرئاسى بتفقد المبانى التى تم بناؤها في إطار المبادرة لسكان قرية "الأقواز" والتقوا بقاطنى هذه المنازل الذين أبدوا سعادة بها وبالمبادرة.

وعقب هاتين الزيارتين الميدانيتين تم بلورة خطة جامعة حلوان لتفعيل المبادرة من خلال تحديد نطاق عمل الجامعة حيث تعتبر قرى مركز الصف هى القرى الأقرب للجامعة، والتى ينطبق عليها معايير القرى الأكثر احتياجا كما وردت في تفصيلات المبادرة، كما ينتمى كثير من طلاب الجامعة وأساتذتها إلى هذه القرى.

كذلك تحديدالوحدات المحلية بمركز الصف حيث يضم مركز الصف خمس وحدات محلية تندرج تحتها إحدى وعشرون قرية، وهذه الوحدات هى : مدينة الصف، والشوبك الشرقى، والأخصاص، وغمازة الصغرى، والأقواز، والودى.

وتقوم جامعة حلوان وفقا للمبادرة بعمل تدخلات للخدمات الطبية وتنفيذ قوافل طبية لتقديم خدمات صحية فحص طبي، كشف مبكر للسيدات، ندوات توعية صحية للفئات المستهدفة، تقديم الخدمات العلاجية للأسر الأكثر احتياجات، تدخلات تمكين وبناء قدرات لتنمية قدرات العاملين بالقطاع الحكومى العاملين بالوحدات، والجمعيات الأهلية، تنمية قدرات مشرفات دور الحضانة ورياض الأطفال، بناء قدرات المعلمين بالمراحل الدراسية المختلفة، تنمية مهارات الالتحاق بسوق العمل.

كذلك ستقوم الجامعة بعمل التدخلات التوعوية والتوعوية المباشرة من خلال عقد ندوات توعوية اجتماعية نفسية عن مخاطر الزيادة السكانية، مخاطر ختان الإناث، مشاكل الزواج المبكر، العنف ضد المرأة، التحرش، توعية الأمهات بسبل التعامل مع الاطفال ذوي صعوبات تعلم القراءة والكتابة، توعية الأمهات بطرق التعامل مع اطفال التوحد، عقد ندوات توعية في مجال الارشاد النفسي ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ندوات توعية في مجال الاستخدام الآمن لأجهزة الحاسب الألي والمواطنة الرقمية.

هذا إلى جانب التوعوية غير المباشرة وعقد فصول محو الأمية استثمار في رأس المال البشري، الإسهام في معالجة صعوبات التعلم والحد من التسرب بمدارس القرى، تحرير المواطنين من الأمية بالفصول المتعاقد عليها من قبل طلاب الجامعة بالإدارة التابعة للهيئة العامة لتعليم الكبار، تقديم برامج تنموية وتوعوية للمتحررين من الأمية بقرى الصف لمنع ارتدادهم للأهمية، بالإضافة إلى النشاط المسرح وتقديم مسرحيات تحمل رسالة تنويرية وتثقيفية لمواطنى قرى مركز الصف.

كما تستعد الجامعة لعقد الورش التدريبية في مجال صناعة الجلود والأخشاب، حماية البيئة والمحافظة عليها، في مجال الفنون وتجميل البيئة، في مجال إعادة تدوير الخامات البيئية النظيفة.