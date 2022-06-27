رحالة عراقي يصل إلى مكة المكرمة قادما من بريطانيا مشيا على الأقدام لأداء الحج

وصل رحالة عراقي قادما من بريطانيا إلى مكة المكرمة مشياً على الأقدام؛ لأداء فريضة الحج، بعد أن استغرقت رحلته نحو 11 شهرا.

وأظهر مقطع فيديو بثته جريدة سبق الإلكترونية السعودية، الفرحة التي غمرت الرحالة العراقي آدم محمد البالغ من العمر 52 عاما، عند وصوله إلى مكة المكرمة، بعد أكثر من 10 أشهر قضاها مشيا على الأقدام؛ قادما من بريطانيا، لأداء فريضة الحج.

وأعرب عدد من أهالي مكة المكرمة والمعتمرين الموجودين في مسجد السيدة عائشة بالتنعيم، عن فرحتهم لحظة وصول آدم، الذي بدأ رحلته مشيا على الأقدام من بريطانيا منذ 10 أشهر و25 يوما، مرورا بـ 11 دولة، قاصدا مكة المكرمة لأداء فريضة الحج لهذا العام.

من جانبه، قال الرحالة العراقي عند وصوله إلى مكة، "الحج أسمى وأغلى أمنياتي"، معربا عن شكره لأبناء السعودية الذين غمروه بكرمهم منذ وصوله.