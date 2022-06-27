طبيب بيراميدز يكشف تطورات إصابة حسين السيد أمام الأهلي

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن الحالة الطبية لحسين السيد، الظهير الأيسر للفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي، في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر، عن النسخة الماضية والتي انتهت لصالح الأحمر بثنائية مقابل هدف.

وكان حسين السيد قد غادر مباراة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، بسبب الإصابة التي تعرض لها إثر التحام هوائي مع محمد مجدي أفشة، وتم نقله إلى المستشفى.

وأوضح المنيري أن حسين السيد تعرض لاصطدام مباشر في الرأس وفضل نقله مباشرة للمستشفى بسيارة الإسعاف للاطمئنان عليه وخضع لفحوصات طبية شاملة، وثبت معها إصابته بجرح قطعي في الرأس.

وشدد على أن الجرح القطعي في رأس اللاعب استلزم خياطة 10 غرز في مكان الإصابة، حتى استقرت حالته وغادر المستشفى بعد الاطمئنان عليه بصورة كاملة.