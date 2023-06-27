تقارير: كين يوافق على الانتقال لبايرن ميونخ

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ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي وافق على الانتقال لبايرن ميونخ، ولكن ناديه حتى الآن لم يبرم صفقة مع بطل الدوري الألماني.

وقالت صحيفة "بيلد" إن كين وافق على الرحيل، بينما ذكر موقع "ذي أثلتيك" أن بايرن تقدم بعرض مبدئي بقيمة 70 مليون يورو (7ر76 مليون دولار) بالإضافة لمكافآت لقائد المنتخب الإنجليزي، الذي ينتهي عقده مع توتنهام في يوليو 2024.

ووفقا لشبكة "سكاي" التليفزيونية"، فإن توتنهام رفض العرض، حيث يسعى دانييل ليفي رئيس توتنهام للحصول على 100 مليون يورو من أجل الاستغناء عن خدمات كين.

وفاز بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني للمرة الحادية عشرة في تاريخه بشق الأنفس، حيث دخل الفريق الموسم بدون مهاجم رئيسي بعد بيع روبرت ليفاندوفسكي لبرشلونة.

ووضع النادي التعاقد مع مهاجم في قائمة أمنياتهم للموسم الجديد.

وذكرت تقارير صحفية أيضا أن مانشستر يونايتد يسعى أيضا للتعاقد مع مهاجم. في الأسابيع الأخيرة، أبدى ريال مدريد اهتماما بضم كين.