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137 مركز شباب بالغربية يقيم صلاة عيد الأضحى المبارك

علاء شبل
نشر في: الثلاثاء 27 يونيو 2023 - 10:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يونيو 2023 - 10:00 م

تستقبل مراكز الشباب المنتشرة في ربوع محافظة الغربية المصلين لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، والتي يبلغ عددها 137 مركز شباب.

وأعلن يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أنه تم التنسيق والتعاون مع مديرية الأوقاف بالغربية، لاختيار 137 مركز شباب بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وتجهيزها لاستقبال المواطنين لأداء شعائر عيد الأضحى المبارك، مع اتباع الضوابط المقررة من وزارة الأوقاف في هذا الشأن، للتيسير على المواطنين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لأداء شعائر صلاة العيد.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز الشباب بكل القطاعات تستعد بتزيين المراكز احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، لتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك داخل المنشآت الشبابية.

وأكد وكيل الوزارة، الدور المهم والحيوي لمراكز الشباب، في كل المناسبات والأعياد، حيث أصبحت مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

وأشاد بالتعاون والتنسيق بين مديريتي الشباب والرياضة والأوقاف، في فتح أبواب مراكز الشباب لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.


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