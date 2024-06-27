الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد فرقة قناصة في جنين وإصابة 16 جنديا بجروح متفاوتة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مقتل قائد فرقة قناصة في جنين وإصابة 16 جنديا بجروح متفاوتة، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها.

ووقعت قوة إسرائيلية في كمين خلال اقتحامها لمدينة جنين ومخيمها منذ ساعات ما قبل فجر اليوم الخميس، الأمر الذي أدى إلى مقتل الجندي الإسرائيلي.

وبدأ الكمين مع دخول جرافة عسكرية إسرائيلية للمخيم وخلفها مركبات عسكرية، حيث انفجرت عبوة ناسفة في الجرافة، كما أظهرت لقطات فيديو.

وفي وقت سابق، وذكرت وسائل إعلام عبرية أن القوات الإسرائيلية تعرضت لإطلاق نار ولانفجار عبوة ناسفة خلال اقتحامها جنين، وسط أنباء عن إصابات في صفوف الجنود.

وأظهرت فيديوهات متداولة لحظة إجلاء جنود إسرائيليين أصيبوا بتفجير عبوات ناسفة في جنين.

بدورها أفادت مصادر إعلامية فلسطينية أن مروحيات هبطت عند نقطة تفتيش الجلمة في الضفة الغربية بعد تفجير عبوة ناسفة بناقلة جند في جنين، وأجلت الجرحى والمصابين إلى المستشفيات.