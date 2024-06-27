وزيرا خارجية الإمارات وسوريا يبحثان في أبو ظبي التحديات بالمنطقة

بحث وزير خارجية دولة الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان مع نظيره السوري فيصل المقداد التحديات التي تواجه المنطقة.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا) اليوم الخميس، جاء ذلك في اجتماع عقده الطرفان في إطار زيارة وزير الخارجية والمغتربين السوري الحالية لدولة الإمارات.

وعبر المقداد عن امتنان دمشق للمساعدات الإنسانية التي قدمتها الإمارات لسوريا في أعقاب الزلزال الذي ضرب بعض محافظات البلاد. بدوره، أعرب الوزير عبد الله بن زايد عن تمنياته لسوريا بدوام الأمن والاستقرار، ولشعبها بالتنمية والازدهار.

وطبقا للوكالة ، تباحث الجانبان حول طيف واسع من العلاقات التي تربط سوريا و الإمارات في مختلف المجالات، وناقشا مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة بشكل عام، وتناولا عدداً من المسائل المتعلقة بالوضع الدولي وانعكاساتها على الأوضاع في الشرق الأوسط.

واتفق الوزيران على متابعة اتصالاتهما ومشاوراتهما في إطار حرصهما المشترك على تلبية تطلعات البلدين.