تشكيل هجومي للمصري أمام الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى بقيادة على ماهر عن تشكيل فريقه لملاقاة فريق الاسماعيلى فى الاسبوع 28 من الدورى والمقرر إقامتها فى السابعة مساءاً على ستاد الجيش ببرج العرب .

وجاء التشكيل على النحو التالى : محمود جاد لحراسة المرمى ، كريم العراقى ، باهر المحمدى ، محمد دبش ، عمرو سعداوى ، أمادو با ، معتز زدام ، ميدو جابر ، سمير فكرى ، حسين فيصل ، فخر الدين بن يوسف.

قائمة البدلاء : محمد شحاته ، أحمد عيد ، عمرو موسى ، محمود حمادة ، يوسف الجوهرى ، محمد الشامى ، عبد الرحيم دغموم ، غيلاس جناوى ، الناشئ أحمد شرف